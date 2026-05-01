Snow Manの佐久間大介さんは5月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。フジテレビの廊下でガチャピンに待ち伏せされたようです。【写真】ガチャピンが遠目から見つめる姿「隠れ方の癖がすごいw」佐久間さんは「今日フジの廊下歩いてたら、待ち伏せされたw隠れ方の癖がすごいw」とつづり、写真を1枚載せています。カラフルなタイルが敷かれたフジテレビの廊下の奥に、ガチャピンがひょっこりと姿を現している様子です。かわいらしさと