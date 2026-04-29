All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった、埼玉県在住61歳女性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：玲子年齢・性別：61歳・女性居住地：埼玉県家族構成：本人のみ住居形態：賃貸リタイア前の雇用形態：不明リタイア前の年収：400万円現預金：500万円リスク資産：0円収支がほぼトントン。貯金は月当たり1万円程度年金生活で貯金ができているか、の問いに