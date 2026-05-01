観光列車「東京まるっと山手線」が5月16日に運行JR東日本は2026年5月16日（土）、山手線を約1時間かけてノンストップで1周する観光列車「東京まるっと山手線」を運行します。【画像】これが山手線「ノンストップで1周する列車」の運行時刻ですこの「東京まるっと山手線」は、現役の乗務員・車掌の案内で、山手線を1周する臨時列車です。山手線の歴史や車窓、乗務員の裏話を聞くことができます。新宿駅や東京駅といった大規模