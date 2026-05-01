旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼くなどした疑いで、33歳の職員の男が逮捕されました。事件をうけ、開園日を延期していた旭山動物園では5月1日、夏の営業を開始しました。正門前には100人以上が列を作り、午前9時15分の開園後、園内は来園客でにぎわいました。本来であれば4月29日に、夏の営業を始める予定でしたが、警察の捜査が続いていることをうけ、開園日が延期となっていました。旭川市の今津寛介市長は4月28日、会