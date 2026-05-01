あおこさんの漫画「2階からトントンの話」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む在宅勤務中に、窓から「トントン」という音が。誰かが棒で窓をたたいていました。「何事？」と思い外に出てみたら…という内容で、読者からは「危ないですね」「どうなっちゃうの〜」などの声が上がっています。窓の外で起きていた“想定外の出来事”とはあおこさんは、インスタグラムで妊活や育