歌手の華原朋美（51）が今夏から全国ツアーを行う。1日、所属事務所を通じて発表した。昨年9月のデビュー30周年記念コンサートを開催後に「病気が見つかった」といい、4時間以上に及ぶ手術を受けたと告白。手術後に長男（6）が安堵（あんど）の涙を流していたといい「息子の涙を糧にして今年のコンサートはバンドさんダンサーさんとともにお客様に喜んでいただけるセットリストを考えています」とした。病名は明かしておらず、