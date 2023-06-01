【新華社北京4月30日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は30日の記者会見で、日本の自衛隊が米国とフィリピンが主催する合同演習「バリカタン」に参加したことについて、関係国は歴史の悲惨な教訓を忘れず、日本の「新型軍国主義」を共に阻止し、アジア太平洋地域の平和と安寧を守らなければならないと強調した。張氏は次のように述べた。今年の演習については、私も皆さんと同様にフィリピンの人々の心情がよ