―［メンズファッションバイヤーMB］― メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第562回をよろしくお願いします。◆夏のクールビズ最新トレンド夏の到来を感じさせる暖かい気候の昨今。活動的で明るい気分になりがちな反面、世のサラリーマンを悩ませるのは「衣替え」。ジャケットを脱いだ「クールビズスタイル」にマンネリを感じている人も多