外国為替市場で３０日夜、円相場が一時、１ドル＝１５５円台半ばまで急騰した。東京市場で１ドル＝１６０円台まで円安・ドル高が進んでいたが、片山財務相らが強い表現で市場をけん制し、円買い・ドル売りの為替介入の可能性を示唆。その後、一気に約５円の円高となり、市場では、政府・日銀が為替介入に踏み切ったとの見方が出ている。片山氏は３０日夕、記者団の取材に対し、円安・ドル高の進行について、「断固たる措置を取