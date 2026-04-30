レノボ傘下のモトローラが、折りたたみ式スマートフォンの「razr」シリーズ、ミドルクラス〜ミドルハイクラスの「edge」シリーズ、低価格帯の「g」シリーズに属するスマートフォン計8機種を発表しました。Motorola News | Color. Design. Innovation. Introducing our new era of expression and possibilities.https://motorolanews.com/color-design-innovation-introducing-our-new-era-of-expression-and-possibilities/◆razr