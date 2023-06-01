いま、政府が私立大学をおよそ4割減らすことを検討しています。私立大学は、2024年の時点で、全国に624校あるのですが、これを2040年までに、250校ほど減らす必要があるという数値目標を含む案を財務省が初めて公表しました。4割ということで、大規模な削減となりますが、なぜその必要があるのか、小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員の解説です。■大学で足し算や引き算も？財務省は、大きく2つのポイントをあげています。まず