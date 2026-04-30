バンダイが運営する化粧品ブランド・クレアボーテは4月30日、「キャラコスメチケット」の「アイドリッシュセブン」および「刀剣乱舞ONLINE」について、ランダム販売を中止することを発表した。【X投稿】『アイナナ』『刀剣乱舞』の一部商品がランダム販売中止にクレアボーテ公式Xでは、「商品仕様変更のお知らせ」と題し、「『キャラコスメチケット』シリーズにつきまして、アイドリッシュセブン、 刀剣乱舞ONLINEの各商品に関