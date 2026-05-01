旭山動物園で妻の遺体を焼却炉で損壊した疑いで逮捕された職員の男が、犯行後も、時折笑顔で勤務する様子をJNNのカメラが捉えていました。午前9時、事務所に始業のチャイムが鳴ります。映像は、犯行後も職場に勤務する鈴木達也容疑者（33）です。旭山動物園で、毎日行われている「朝のミーティング」。その日の動物園の予定がスタッフに共有されます。「園内の視察があり、園内を回ります」鈴木容疑者は3月31日ごろ、妻の由衣さん