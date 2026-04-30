みなさんが、歯磨きにかける時間はどのくらいですか。医療法人きずな きずな歯科クリニック（神戸市北区）が実施した調査によると、約7割が一般的に推奨される「3分」に届いていないことがわかりました。では、歯磨き時間とお口のトラブルの実感率はどのような関係が見られたのでしょうか。【調査結果】3分間の歯磨き推奨も、みんなの歯磨き時間は…調査は、主に「手用歯ブラシ」を使用する全国の20〜69歳の男女716人を対象として