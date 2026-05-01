雨降って地固まる──となればいいのだが。【もっと読む】ソフトB城島健司CBO直撃（1）「ポスティングをやらないとは言ってない」ソフトバンクの倉野投手チーフコーチが30日、左手骨折で離脱中の守護神・杉山一樹（28）について、早期復帰を明言した。杉山は4月11日の日本ハム戦で自分自身の不甲斐なさに腹を立て、ベンチを殴打し骨折。ともすればプロ失格と思われかねない自傷事件だが、倉野コーチは「二軍でみそぎ、みたい