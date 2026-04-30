いよいよ始まったゴールデンウィーク。楽しみではあるものの、移動時の交通渋滞が思わぬトラブルや修羅場を生むことも少なくない。坂口優子さん（仮名）が語るのは、帰り道で子どもがトイレの限界を迎えた際の出来事だ。◆行きは順調だった。問題は帰り道……ゴールデンウィークの真っ只中、坂口さんは夫と娘の3人で車に乗り、日帰りのおでかけを楽しんだ。行きはそれほど混雑していなかった。しかし帰り道、高速に乗ってすぐ