プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）が1日、eスポーツチームへの電撃加入を発表した。CELLORB社の運営するeスポーツチーム「VARREL」に新規加入。今後はスケートとゲームの“二刀流”で活動して行くこととなった。この日から東京ビッグサイトで開幕した格闘ゲーム世界大会「EVOJapan2026」のトーナメントに参加し、VARREL所属選手としての初戦に挑む。加入が発表されるとどよめきが生まれたミニステージに登壇し