マスクを付け、うつむきながら警察車両に乗り込んだ男。監禁の疑いで送検された山口県の無職・関誠一郎容疑者（61）です。事件が起きたのは高速バスの車内。4月27日、広島市のバス停で、運転手から「刃物と携帯電話を持った男が車内の前の方に来て立っている」と通報がありました。バスの運行会社によりますと、関容疑者は大声を出しながらバスの前方へ。その手にはナイフが。駆け付けた警察官がすきを見て突入し、銃刀法違反の容