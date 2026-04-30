麒麟の川島明（47）がMCを務める朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が今、揺れている――。ピンズバNEWSによって同番組の今春リニューアルが報じられたのは2月。視聴率低迷により、同番組にテコ入れがされるといった内容だったが、川島が同報道を否定。だが、3月27日には、同番組の総合演出を務めていた村居大輔氏が、自身のXを更新。《明日の放送をもって離れます。》と3月いっぱいの放送をもって同番組を離れることを