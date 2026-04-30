NHKは30日、2025年度第4四半期（26年1月1日〜3月31日）の四半期業務報告を公表。2025年度3月末の受信契約総数4033万件となり、24年度末から34万件減少した。【画像】NHK受信料、支払督促の「新たな営業アプローチ」イメージ業務報告によると、衛生契約数は2156万件となり、15万件減少した。未収数は0.3万件削減し、6年ぶりに減少へと転じた。支払い数は3859万件となり、34万件減少したが、減少幅は2024年度よりも縮小した。支