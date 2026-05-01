「時間短縮のために……」４月13日、高知地裁で行われた被告人質問。厳しい口調で問いただす検察官に淡々と答える被告、そのやり取りは異様で、信じがたいものでした。２年前、正面衝突事故を起こし、自動車運転過失致死傷罪に問われているのは、竹崎壽洋（としひろ）被告（61）。この日検察官は、被告が車を運転中、日常的に行っていた「ながら運転」について、以下のような質問を次々と浴びせました。検察：（運転中の）服やズボ