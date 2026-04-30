バブル期に一世を風靡した「憧れの地」中国資本に買われ、日本の慣例を無視した「やりたい放題」の運営に振り回される――。そんな日本人の悲鳴が、またも聞こえてきた。今回の舞台は、かつて日本中の若者が憧れた日本屈指の名門スキーリゾートだ。「管理費を一方的に引き上げられただけではなく、ついには自分の部屋を使用禁止にされた。こんな日が来るとは思いませんでした」ゲレンデに隣接するホテルを見上げながら、苦渋の表情