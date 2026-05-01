山崎製パンが菓子パンを温め直して食べる「リベイク」の専用ページを制作し、注目を集めている。【映像】山崎製パン直伝！「リベイク」のコツパンなどを食べる前に再度「焼く」（あたためる）リベイクは出来立てを再現、新たなおいしさを発見できるとして「リベイクするとめちゃウマ!!」「リベイクするの楽しみ」などとSNSで話題を集めている。「山崎製パン」からは、リベイクレシピに関する専用ウェブページが登場。また、カ