秋までに食品の値上げラッシュが起きる可能性があると発表されました。主要食品メーカー195社が9月までに6290品目の値上げを予定していることがわかりました。品目数は、去年の4割にとどまっているものの、調査した帝国データバンクは、6月から10月までに、値上げラッシュが再燃する可能性があると分析しています。中東情勢を受け、食品を包装するフィルムやラベル用のインクなど、石油由来の資材のコストが上昇しているためです。