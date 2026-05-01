「ESPN」が4月の独自ランキングを発表ドジャースの佐々木朗希投手が、米スポーツ局「ESPN」による4月の先発投手部門「期待外れ」の部門に選出されてしまった。メジャーの舞台で制球難や痛打を浴びる場面が目立っており、同局は「3Aでイニングを積み重ねるべき」との厳しく評価していた。同局のデビッド・ショーエンフィールド記者は28日（日本時間29日）、「2026年4月のMLB……そして開幕序盤に期待外れだった選手たち」と題し