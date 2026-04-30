お笑いタレントのスマイリーキクチは３０日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ゴールデンウイーク（ＧＷ）で注意すべき点をつづった。ＧＷに入り家族で旅行しているケースも多いようだが、キクチは「ＧＷにお出かけする前に。外出先の情報や観光地にハッシュタグをつけてＳＮＳに投稿するのは『今うちは留守です』と世界中に公開するのと一緒」と旅行中のＳＮＳ投稿のリスクを指摘。その上で「過去の投稿から自宅が特定さ