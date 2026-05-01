記事ポイントシンガポール長編アニメーションとして初めて、アヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションに選出第二次世界大戦下のシンガポールを舞台に、二人のヴァイオリニストが時代を超えて守った約束を描く2026年6月21日〜27日、フランス・アヌシーにて第50回記念映画祭で世界初上映シンガポール長編アニメーションの歴史に、初めての快挙が刻まれます。スローネが製作・制作に参画する長編アニメーション映画『T