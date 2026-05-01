南海キャンディーズ山里亮太（49）が1日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）にMCとして生出演。冬眠明けの“春グマ”の出没が増加していることにコメントした。MC武田真一が「ゴールデンウイークに入りましたけれども、各地で春グマの目撃情報が急増しています。専門家は異常事態だと指摘しています。いわゆる春グマは、冬眠明けで食べ物への執着が強く、特に攻撃的で、その行動範囲が人の生活エリアや観光地にまで及ん