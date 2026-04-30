グーグル（Google）は、スマートフォンアプリ「Googleフォト」で、写真ライブラリーの服を試着できる「ワードローブ」機能を今夏に提供する。写真に記録されている服を自動的に記録して、デジタルなクローゼットを作ってくれる。 「ワードローブ」機能は、AIを活用し、写真ライブラリーの服に基づいて「ワードローブコレクション」を自動で作成し、整