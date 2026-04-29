名古屋市名東区で29日早朝、駆けつけた救急隊員に暴行したとして、20代の女が現行犯逮捕されました。名古屋市消防局によりますと、29日午前5時半ごろ名東区陸前町で「20代女性がタクシーの車内から動かない」と、タクシーの運転手から119番通報がありました。名東消防署の救急隊が出動し女に声をかけたところ、「うるさい」と言って40代の男性救急隊員の太ももを足で蹴ったということです。救急隊員は軽いケガを