漫画『ブラッククローバー』（ブラクロ）が、5月1日発売の連載誌『ジャンプGIGA 2026 SPRING』にて最終回を迎えた。2015年の連載スタートから11年の歴史に幕を下ろした。表紙＆巻頭カラーで登場しており、最終回はアスタVSユノの魔法帝決定戦が描かれた物語が一挙3話で掲載されている。【画像】『ブラッククローバー』完結！ジャンプGIGA付録の『呪術廻戦』ポストカード『ブラッククローバー』は、魔法がすべての世界で、魔法