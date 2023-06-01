イギリス・ロンドンで4月30日、覆面アーティスト、バンクシーが新作を公表しました。ロンドン中心部で見つかったのは、スーツ姿の男性の彫刻です。男性は顔を覆うほどの大きな旗を持ったまま前方へ歩いていて、台座にはバンクシーの署名も確認できます。この彫刻は29日に見つかり、30日にバンクシーがSNSで自身の作品だと公表しました。作品に込められたメッセージは明らかになっていませんが、地元メディアは、現場周辺に歴史や国