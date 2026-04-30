競走馬の引退後のキャリアを応援し、発信する「サラブレッドホースショーザ・セカンドキャリア」が30日、滋賀県大津市ラクエドラゴンホースパークで開催された。障害馬術競技には現役JRA騎手の川田将雅騎手、岩田望来騎手、松本大輝騎手、今村聖奈騎手、小牧加矢太騎手、西塚洸二騎手、角田大和騎手、高杉吏麒騎手が出場。伊香立公園で行われたスペシャルトークショーには武豊騎手、福原直英アナウンサーが登壇。「ウマ娘」声