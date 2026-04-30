世界が注目する中、日本のタンカーが事実上封鎖されているホルムズ海峡を通過しました。イラン側が許可を出した背景には、1953年に起きた事件がありました。ペルシャ湾には日本関係の船舶が多く残っていますが、原油輸入の正常化につながるのでしょうか？■27日午後6時ごろ、海峡を通過藤井貴彦キャスター「日本に向かって航行中の1隻のタンカーがあります。出光グループが管理運航する大型の原油タンカー『IDEMITSU MARU』で、29