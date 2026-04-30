「ほんとに真相をお話するので、何から何まで聞いてください」そう答えるのは、労働社会学が専門の千葉商科大教授・常見陽平氏（52）。“あの騒動”の渦中の人だ。4月23日放送の羽鳥慎一アナ（55）がMCを務める情報番組『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）は、『変わる働き方』をテーマに昭和と令和の世代間ギャップを特集。すでに新入社員の退職が相次いでおり、退職へと至った経緯などを紹介した。騒動が起きたのは、