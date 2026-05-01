ある夫がXに投稿した、妻とそのママ友たちとの「おそろいのアイテム」を巡るエピソードが、笑いと感動を呼んでいる。【写真】ユニークなキーホルダーを見るたび、ママ友との思い出がよみがえります事の始まりは、投稿者である関節（@kansetsu_pokiri）さんの妻が語ったママ友とのエピソード。仲良し3人組のうち、1人が引っ越すことになり、寂しさを感じた妻は、離れてもつながっていられるようにと3人おそろいのキーホルダーを購入