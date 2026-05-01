北海道・北見警察署は4月30日、北見市に住む無職の菅田均容疑者（51）を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。菅田容疑者は4月30日午後11時ごろ、北見市留辺蘂町の自宅で、同居する母親とみられる女性の腕を刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。女性は病院に搬送されましたが、意識はあり、命に別条はありません。警察によると4月30日午後11時ごろ、菅田容疑者本人から「包丁で母親を刺した」と110番通報があり、事