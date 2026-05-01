声優の黒沢ともよ（30）が1日、自身の公式インスタグラムを更新。出産したことを発表した。「ご報告です！」と書き出した黒沢。「この度第一子を出産いたしました。母としての日々をかみしめながら役者としては変わらずに精進して参ります。今後ともよろしくお願いいたします」とコメントした。黒沢は2023年6月、自身のSNSおよび所属事務所の公式サイトを通じて結婚を発表。お相手は一般男性で結婚後は仕事を継続すると発