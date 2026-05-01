CCIグループとインフキュリオンは4月30日、ビザ・ワールドワイド・ジャパンの支援のもと、フルクラウド型アクワイアリングプラットフォーム「Axios(アクシオス)」の提供を開始した。フルクラウド型アクワイアリングプラットフォーム「Axios」提供開始Axiosは、国際ブランドカードに加えて国内で初めて預金型ステーブルコイン「トチカ」の決済処理まで、多様な決済手段の統合管理を実現する革新的なシステムである。従来の決済シス