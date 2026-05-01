【モデルプレス＝2026/05/01】日本テレビ系バラエティー番組「沸騰ワード10」（5月1日はよる7時〜）の公式X（旧Twitter）が4月30日に更新された。俳優の柄本時生が自身のアレルギーについて語った。【写真】柄本時生アレルギー検査結果◆柄本時生「魚介がすべて食べられなくなった」今回、同アカウントは「SNS限定 未公開SPトーク！」「柄本時生さんが最近沸騰していることとは？」として、5月1日放送の2時間スペシャルにゲスト