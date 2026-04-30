明日1日(金)から明後日2日(土)にかけて全国の広い範囲で雨や風が強まって、交通に影響の出る可能性があります。道路の冠水に注意するとともに、橋の上や沿岸などでは強風でハンドルをとられないよう十分注意してください。沖縄で「非常に激しい雨」を観測関東も夜は広く雨今日30日は前線を伴った低気圧や湿った空気の影響で、沖縄や西日本、東日本の広い範囲で雨が降っています。石垣島では1時間に56.0ミリ(午前3時58分まで)、西