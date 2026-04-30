8月28日公開予定の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より予告第3弾が解禁。本映像をもって、本作で初めて登場する2人の魔法少女が発表となった。【動画】新たな魔法少女役に若山詩音、黒沢ともよ『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』より予告第3弾2013年に公開された『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ ［新編］叛逆の物語』の続編となる本作。このたび、新たな魔法少女・紫丁香