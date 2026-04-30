２月の公務中に倒れ、意識不明の状態が続く秋田県八郎潟町の畠山菊夫町長（７２）について、町議会は４月２８日、不信任決議案を提出することを決めた。今月８日に開会予定の臨時会で審議する。町によると、町長は２月に同県井川町での会議に出席中、脳出血を起こして搬送された。緊急手術を受けたが、意識は戻っていない。町は小野良幸副町長を職務代理者に置いて対応してきたが、４月２０日付で町長の妻から柳田裕平議長宛て