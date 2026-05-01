イランの新たな最高指導者モジタバ・ハメネイ師が、米国の攻撃は屈辱的な敗北に終わったと主張し、ホルムズ海峡の新たな管理体制を構築すると宣言した。モジタバ師は「ペルシャ湾の日」に合わせ、30日（現地時間）に発表したメッセージで、「ペルシャ湾はイスラム諸国とイラン国民に（神が）与えたかけがえのない恵みであり、アイデンティティーと文明の一部だ」と位置づけ、このように語った。ソーシャルメディアのX（旧ツイッタ