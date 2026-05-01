4月29日、東京・福生市で、男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉県内で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。さきほど、身柄が入った福生署前から中継です。◇高林容疑者の身柄は、いまから20分前にこちらに入りました。フードを被り、大勢の報道陣の姿を確認する様子がみられました。また高林容疑者の母親は、逮捕を受け「安心した」などと話しました。この事件