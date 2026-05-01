打者パワーランキング米大リーグは4月29日（日本時間4月30日）、識者の投票による今季3度目の「打者パワーランキング」を発表。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が6位に入った。メジャー屈指の打者の中にルーキーながら名を連ね、日本ファンも驚きの声を上げた。1位にアルバレス（アストロズ）、2位にジャッジ（ヤンキース）と強打者が並ぶ中、2人と同じく12本塁打でメジャートップの村上もここにランクインした。村上は今