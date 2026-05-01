お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。過去に「やる気あんの？」と注意された番組について語った。「ありがたいことに20代からお仕事いただいて忙しくさせていただいた」と前置きして「その反面休み欲しいなってずっときてたから。昔は『ぐるナイ』で2日『めちゃイケ』で2日抑えられて、その間で…休みないっ