アニメ制作会社「ufotable（ユーフォーテーブル）」は30日、公式サイトを更新。同社美術スタッフで、アニメ美術監督の海老澤一男さんが14日に死去したことを公表した。同社公式サイトで「弊社にて長年にわたりご尽力いただいておりました、美術スタッフの 海老澤一男 殿が、4月14日に逝去いたしました」と報告。葬儀については、同社にて4月20日に執り行い、「諸般の事情により、ご香典、ご供花、ご弔問の儀は固く辞退させて