西日本シティ銀行（本店・福岡市）は2026年4月30日、顧客の氏名が写りこんだ営業店内の動画・画像を同行職員がインターネット上に投稿し、これが拡散されたとして、謝罪した。「BeReal」で撮影？PC画面や業績目標などが書き込まれたホワイトボードが写り込むXでは29日頃から、企業の事業所内とみられる場所で撮影された動画や画像が拡散されていた。動画や画像には、パソコンの画面や業績目標などが書き込まれたホワイトボード、職