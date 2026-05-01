海上自衛隊東京音楽隊に所属する1等海尉の男が覚醒剤を持っていた疑いで現行犯逮捕されました。海上自衛隊1等海尉の伊東真也容疑者（49）は4月28日、東京・新宿区の駐車場で、覚醒剤およそ0.8グラムを持っていた疑いで現行犯逮捕されました。伊東容疑者は海上自衛隊東京音楽隊に所属し、指揮者を務めていたということです。海上自衛隊は「大変重く受け止めています。事実関係をもとに厳正かつ適切に対応してまいります」とコメント